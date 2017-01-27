Русский театр готовит вечер памяти актёра Николая Волкова

17:28 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Театральная труппа Русского театра готовит вечер памяти к юбилею артиста Николая Волкова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Одесского областного русского драматического театра Александр Копайгора сообщил сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности театра за 2016 год.

Как рассказал А. Копайгора, к 115-летию со дня рождения заслуженного артиста Украины Николая Волкова, прослужившего в Русском драматическом театре с 1933 по середину 1950-х годов, театральная труппа готовит вечер памяти.

Н. Волков играл в спектаклях «Интервенция», «Ревизор» и многих других, но больше всего запомнился публике по роли старика Хоттабыча.

В вечер памяти артиста будет показан микс: ряд фрагментов из спектаклей, в которых он был занят.

«Будет занята вся театральная труппа. Он оставил хороший след в жизни нашего театра», — отметил А. Копайгора.