Первая премьера этого года в Русском театре состоится 25 февраля

17:17 / 15.02.2017

ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый премьерный спектакль этого сезона в одесском Русском театре состоится 25 февраля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Одесского областного русского драмтеатра Александр Копайгора сообщил сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции.

По словам директора театра, откроет сезон премьер в Русском театре спектакль «Баламуты» драматурга Владимира Гуркина. Автор пьесы является также сценаристом известного художественного фильма «Любовь и голуби».

«Это очень серьёзная комедия, на которую мы бросили все лучшие творческие силы — это четыре заслуженных артиста Украины: Михаил Дроботов, Борис Смирнов, Татьяна Опарина и Юлия Скарга, и всеми любимая Ирина Токарчук», — рассказал А. Копайгора.

А 31 марта на сцене театра уже в 250-й раз будет показан спектакль «Вий» по Н. Гоголю.