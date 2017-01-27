|
русская версия | english version
|
|
Первая премьера этого года в Русском театре состоится 25 февраля
17:17 / 15.02.2017
ОДЕССА, 15 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый премьерный спектакль этого сезона в одесском Русском театре состоится 25 февраля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор Одесского областного русского драмтеатра Александр Копайгора сообщил сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции.
По словам директора театра, откроет сезон премьер в Русском театре спектакль «Баламуты» драматурга Владимира Гуркина. Автор пьесы является также сценаристом известного художественного фильма «Любовь и голуби».
«Это очень серьёзная комедия, на которую мы бросили все лучшие творческие силы — это четыре заслуженных артиста Украины: Михаил Дроботов, Борис Смирнов, Татьяна Опарина и Юлия Скарга, и всеми любимая Ирина Токарчук», — рассказал А. Копайгора.
А 31 марта на сцене театра уже в 250-й раз будет показан спектакль «Вий» по Н. Гоголю.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:50 15.02.2017
17:28 15.02.2017
17:05 15.02.2017
Благотворительный вечер в пользу онкобольных детей проведут в субботу театральные работники и дипломаты
16:50 15.02.2017
16:14 15.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»