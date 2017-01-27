Премьера балета «Судьбы» состоится в Оперном театре 18 февраля

09:27 / 10.02.2017

ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 18 февраля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоится премьера балета «Судьбы», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в ходе пресс-конференции в театре 9 февраля сообщила автор идеи балета, генеральный директор ОНАТОБ, Заслуженный работник культуры Украины Надежда Бабич.

Н. Бабич подчеркнула, что «Судьбы» являются полностью украинским продуктом — над ним работали только украинские постановщики. При этом в балете представлена современная, а не классическая хореография.

Премьерные показы балета состоятся в одесском Оперном театре 18, 19 и 26 февраля.

«Этот балет — эмоциональный и гражданский отклик на события в родной Украине», — добавила автор проекта.

Автор либретто и хореограф-постановщик Сергей Кон, в свою очередь, отметил, что работа по созданию балета длилась два года, и он основан на реальных событиях. С. Кон выразил надежду, что в дальнейшем в репертуаре украинских театров появится больше спектаклей с современной хореографией.

«Театры Европы и всего мира переходят на сбалансированную систему и дают зрителям право выбора между современными и классическими произведениями», — пояснил он.

Дирижер-постановщик Виталий Ковальчук сообщил, что в музыкальном сопровождении будут звучать стандартные инструменты.

Также участники постановки высказали признательность за неустанную работу трагически погибшему композитору Юлии Гомельской.