|
русская версия | english version
|
|
Премьера балета «Судьбы» состоится в Оперном театре 18 февраля
09:27 / 10.02.2017
ОДЕССА, 10 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 18 февраля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета состоится премьера балета «Судьбы», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом в ходе пресс-конференции в театре 9 февраля сообщила автор идеи балета, генеральный директор ОНАТОБ, Заслуженный работник культуры Украины Надежда Бабич.
Н. Бабич подчеркнула, что «Судьбы» являются полностью украинским продуктом — над ним работали только украинские постановщики. При этом в балете представлена современная, а не классическая хореография.
Премьерные показы балета состоятся в одесском Оперном театре 18, 19 и 26 февраля.
«Этот балет — эмоциональный и гражданский отклик на события в родной Украине», — добавила автор проекта.
Автор либретто и хореограф-постановщик Сергей Кон, в свою очередь, отметил, что работа по созданию балета длилась два года, и он основан на реальных событиях. С. Кон выразил надежду, что в дальнейшем в репертуаре украинских театров появится больше спектаклей с современной хореографией.
«Театры Европы и всего мира переходят на сбалансированную систему и дают зрителям право выбора между современными и классическими произведениями», — пояснил он.
Дирижер-постановщик Виталий Ковальчук сообщил, что в музыкальном сопровождении будут звучать стандартные инструменты.
Также участники постановки высказали признательность за неустанную работу трагически погибшему композитору Юлии Гомельской.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
13:09 10.02.2017
Задержан одессит, который через фиктивный сайт получил данные банковских карт граждан и снял 100 тысяч гривен
12:39 10.02.2017
11:42 10.02.2017
11:32 10.02.2017
«Нужна реформа финсистемы, поскольку НБУ не может защитить банки от интересов крупных акционеров», — эксперт
10:39 10.02.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»