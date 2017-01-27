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Мемориальная доска Ивану Бунину открыта на улице, названной именем писателя
12:53 / 07.02.2017
ОДЕССА, 07 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Мемориальная доска Ивану Бунину открыта в Одессе на улице, названной именем писателя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 7 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, 6 февраля в честь писателя, лауреата Нобелевской премии И. Бунина состоялось открытие мемориальной информационной доски на улице, названной его именем.
Решение об установке памятной доски было утверждено в ходе заседания историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского городского совета.
«Одесса знает и помнит Ивана Алексеевича Бунина. 25 лет, которые связывают его с нашим городом, — это время первой любви, радостных встреч и творчества. Это годы борьбы, разочарований, больших потерь и расставаний. На улице Княжеской, 27, где жил Иван Бунин, установлен мемориальный знак. А теперь и улица Бунина обозначена информационной доской, чтобы молодое поколение знало историю города и мировой литературы», — отметила заместитель городского головы Одессы Зинаида Цвиринько.
После открытия информационной доски состоялся творческий вечер, посвященный памяти Бунина, где говорили о значении творчества писателя, читали стихи и обсуждали влияние классика на одесскую литературу.
СПРАВКА: Иван Бунин (1870-1953) — поэт, писатель, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Начиная с 1896 по 1920 гг. писатель приезжал в Одессу каждый год. Иван Бунин останавливался в гостинице Лондонская, работал в редакции газеты «Южная мысль» по ул. Гаванной, 10, принадлежащей его тестю Николаю Цакни. В Одессе сочетался первым браком с Анной Цакни. После свадьбы писатель с супругой жили во дворе на ул. Херсонской (Пастера), 44. Здесь же у них родился сын. Из Одессы писатель уезжал в эмиграцию в 1920 году. «Одесский» период был плодотворным в жизни писателя — за четверть века Иван Бунин написал множество повестей, рассказов и стихов.
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