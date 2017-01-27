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Одесский театр кукол готовит к открытию 85-го сезона премьеры в постановке киевского режиссёра
14:24 / 02.02.2017
ОДЕССА, 02 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 85-й театральный сезон в Одесском театре кукол сезон откроется в сентябре этого года премьерными спектаклями в постановке киевского режиссёра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщила сегодня, 2 февраля, заведующая литературной частью Одесского театра кукол Карина Шрагина-Кац.
Как отметила завлитчастью, в этом году театр отметит очередной юбилей — осенью откроется уже 85-й театральный сезон. К его открытию готовятся премьерные спектакли, которые ставит киевский режиссёр Михаил Яремчук. Названия спектаклей пока не оглашаются.
«Этот режиссёр и сам владеет собственным Театром марионеток. Пока у нас нет таких кукол, так что мы ждём больших сюрпризов», — рассказала К. Шрагина-Кац.
В целом же, по её словам, в репертуаре театра в настоящий момент более 20 спектаклей — как для детей, так и для взрослых. Только в отдельной программе «Театр кукол вечером» — пять постановок.
«К сожалению, в прошедшем году у нас не было премьер спектаклей для взрослых. Зато большой популярностью пользовались новые постановки для детей: «Приключения казаков» (автор и режиссёр Юрий Чайка), «Приключения мышонка Мыцыка» режиссёра Евгения Чеповецкого и другие», — отметила заведующая литературной частью.
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