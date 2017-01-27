|
русская версия | english version
|
|
Двое одесситов примут участие в полуфинале национального отбора на Евровидение
16:09 / 31.01.2017
ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В список 16 лучших исполнителей, которые могут представить Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение», вошли двое одесситов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 31 января, в ходе пресс-конференции сообщил победитель 6 сезона шоу «Х-фактор» Константин Бочаров (MELOVIN).
По его словам, его собственное решение принять участие в национальном отборе было спонтанным.
«После триумфа в «Х-факторе» я понимал, что больше в моей жизни конкурсов быть не должно. Но я понял, что могу попробовать себя, никому ничего не доказывая», — отметил исполнитель.
MELOVIN добавил, что песня Wonder, с которой он выступает — это песня-эмоция о том, о чем мы не хотим говорить кому-то наедине, и о том, что находится внутри нас.
Как ранее сообщалось, помимо MELOVIN’a, в полуфинал национального отбора на Евровидение прошел также одесский исполнитель под псевдонимом ROZHDEN.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:11 31.01.2017
14:55 31.01.2017
13:41 31.01.2017
13:10 31.01.2017
12:57 31.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»