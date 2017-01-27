Двое одесситов примут участие в полуфинале национального отбора на Евровидение

16:09 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В список 16 лучших исполнителей, которые могут представить Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение», вошли двое одесситов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 31 января, в ходе пресс-конференции сообщил победитель 6 сезона шоу «Х-фактор» Константин Бочаров (MELOVIN).

По его словам, его собственное решение принять участие в национальном отборе было спонтанным.

«После триумфа в «Х-факторе» я понимал, что больше в моей жизни конкурсов быть не должно. Но я понял, что могу попробовать себя, никому ничего не доказывая», — отметил исполнитель.

MELOVIN добавил, что песня Wonder, с которой он выступает — это песня-эмоция о том, о чем мы не хотим говорить кому-то наедине, и о том, что находится внутри нас.

Как ранее сообщалось, помимо MELOVIN’a, в полуфинал национального отбора на Евровидение прошел также одесский исполнитель под псевдонимом ROZHDEN.