Участник «Лаборатории молодых режиссёров» будет ставить в ТЮЗе семейный спектакль «Лёгкие шаги»

14:55 / 31.01.2017

ОДЕССА, 31 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Один из участников «Лаборатории молодых режиссёров» Дмитрий Гусаков в ближайший месяц приступит к постановке в одесском ТЮЗе нового спектакля для семейного просмотра «Лёгкие шаги» по Вениамину Каверину, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью агентству сообщил сегодня, 31 января, директор Одесского театра юного зрителя им. Юрия Олеши, Заслуженный деятель искусств Евгений Бубер.

Отвечая по просьбе корреспондента агентства на вопрос о планах театра на начавшийся 2017 год, руководитель ТЮЗа отметил, что ближайшим событием станет постановка нового спектакля для семейного просмотра «Лёгкие шаги» по произведению В. Каверина. В двадцатых числах февраля в Одессу приезжает один из участников «Лабратории молодых режиссёров» 2015 года — Дмитрий Гусаков, который будет осуществлять постановку.

Подводя итоги деятельности ТЮЗа в 2016 году, Е. Бубер рассказал, что одной из наиболее ярких премьер года считает спектакль «Ловушка для божьих птах», поставленный по пьесе Евгения Сулеса режиссёром Артёмом Тынкасовым.

«Я сам с удовольствием взялся руководить этим социальным проектом, направленным против такого общественного зла, как наркомания. На сцене рассказана страшная история, к сожалению, одна из многих, связанных с жестокой зависимостью. Но мы понимали, что были обязаны внести свою лепту в дело противодействия подростковой наркомании. Поэтому спектакль пользуется таким успехом у старшеклассников, идёт дважды в месяц в дневное время. Но 23 февраля мы покажем его в 18:30, чтобы и родители, и сотрудники реабилитационных центров, и просто все неравнодушные люди смогли увидеть, услышать и задуматься. Я уверен, что мы этим спектаклем достигли поставленных целей», — отметил он.

К числу значимых для ТЮЗа событий прошлого года Е. Бубер причислил также юбилей и чествование актёра театра Виктора Раду, сыгравшего в день своего 60-летия, 10 сентября, в спектакле «Аншлаг», а также 80-летие народного артиста Украины Андрея Гончара, отметившего свой юбилей 10 ноября блистательной ролью Карабаса Барабаса в спектакле «Золотой Ключик».