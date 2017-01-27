Научно-практический семинар по охране памятников историко-культурного наследия пройдёт в Одессе в феврале

16:56 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Научно-практический семинар, посвященный проблемам историко-культурного наследия как объекта охраны ЮНЕСКО, состоится в Одессе в феврале, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщила сегодня, 30 января, ответственный секретарь мероприятия Лидия Ковальчук.

По её словам, на этой неделе состоится обсуждение повестки дня и количество участников предстоящего научно-практического семинара «Сохранение исторической застройки центра Одессы путём включения в основной Список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Семинар пройдёт в рамках XXX Международной выставки по строительству, материалам и технологиям «Ваш дом Одесса».

Как рассказал, в свою очередь, начальник Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета Андрей Шелюгин, «сама идея проведения такого семинара возникла вослед прошедшей в декабре 2016 года Четвёртой международной научно-практической конференции «Сохранение исторической застройки центра Одессы путём включения в основной Список Всемирного наследия ЮНЕСКО», поскольку итоги конференции вызвали большой общественный резонанс в европейском архитектурном мире».

«На предстоящий семинар приедет много коллег с учёными степенями, но нам, также интересно участие «людей дела», бизнесменов, которые вполне могли бы оказать посильную помощь в деле спасения исторической части Одессы. В своё время, именно таким образом, благодаря разумному «вмешательству» и инвестициям французских бизнесменов, был спасён исторический центр Парижа», — отметил А. Шелюгин.

Научно-практический семинар состоится в Одессе 23 февраля. В числе его организаторов — Управление по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского горсовета, Одесская городская организация Украинского общества охраны памятников истории и культуры, Одесская академия архитектуры и строительства.