Одесский музей имени Блещунова готовится отметить 28-летие

17:53 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 27 января Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А. В. Блещунова отмечает день открытия для посетителей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 января, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в этом году единственному в Украине музею личных коллекций исполняется 28 лет.

В пятницу, 27 января, музей имени А. В. Блещунова отмечает день открытия для посетителей.

В этот день в 12:30 в музее состоятся: отчет по проекту, над которым коллектив работал в течение трех лет и благодаря которому стала возможна установка специального музейного оборудования «Музейный климат»; презентация обновленной экспозиции после капитального ремонта (залы нижнего этажа) и экспозиции, посвященной альпинистской тематике; анонсирование планов музея на 2017 год и стратегии развития на ближайшие 5 лет.

Как отметила директор музея Светлана Остапова, «Отчеты о проделанной работе в День рождения музея стали для нас хорошей традицией. Так будет и в этот раз. Детально остановимся на проекте, над которым мы работали несколько лет. Дом Блещунова — один из немногих в Украине, где теперь установлено специальное оборудование, позволяющее поддерживать оптимальный режим для обеспечения сохранности экспонатов. Кроме того, у гостей музея будет возможность увидеть обновленную экспозицию после ремонта, узнать о планах музея на 2017 год и о том, что входит в стратегию развития Дома Блещунова на ближайшие 5 лет».

27 и 28 января вход в музей свободный. Адрес музея: ул. Польская, 19.