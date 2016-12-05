«Башню Пушкина» в Аккерманской крепости законсервируют для замены крыши

10:01 / 24.01.2017

ОДЕССА, 24 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский поручил законсервировать «башню Пушкина» в Аккерманской крепости и подготовить проект замены крыши башни, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 24 января, в пресс-службе областного совета, такое поручение А. Урбанский дал во время посещения крепости с рабочим визитом.

Так, во время визита глава облсовета вместе со своим советником Михаилом Шмушковича и историком Андреем Красножоном проинспектировали ход ремонтных работ северной стены Аккерманской крепости и проверили состояние башни №2, которая начала разрушаться из-за сильных осадков. На встрече также присутствовали представители Белгород-Днестровского городского совета.

И. о. руководителя КП «Фортеця» Александр Морозов также выразил обеспокоенность по поводу просадки моста Килийского ворот и восстановления рва.

Кроме того, А. Морозов обсудил с председателем облсовета вопрос освещения крепости и подсветки памятника в ночное время.

В ходе выезда наибольшее беспокойство у А. Урбанского вызвало состояние «башни Пушкина». Глава облсовета поручил законсервировать объект и подготовить проект замены крыши башни.

«В Аккерманской крепости закончили один из этапов противоаварийных работ в башне, которая начала проседать. Местами сооружение покрылось трещинами и могло обрушиться. Спасать ее начали еще в октябре прошлого года. На противоаварийные реставрационные мероприятия по реконструкции крепости из областного бюджета было выделено 7 млн. гривен. Также начато укрепление самой проблемной части стены — северной, которую регулярно подтапливает со стороны лимана. Все этапы работ по спасению крепости от разрушения планируется завершить до начала лета. Благодаря тому, что Аккерманская крепость из совместной собственности территориальных громад сел, поселков, городов области была передана в хозяйственных руки управления территориальной общины города Белгород-Днестровский, будут выполнены все необходимые работы», — заявил глава облсовета.