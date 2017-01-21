Глава облсовета создал комиссию для обследования фресок ХХ века в здании на Маразлиевской

13:32 / 21.01.2017

ОДЕССА, 21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель областного совета Анатолий Урбанский подписал распоряжение о создании комиссии для обследования элементов живописи в здании на ул. Маразлиевской, которые были обнаружены в результате отслоения верхнего слоя краски и штукатурки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 января, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, А. Урбанский подписал распоряжение о создании комиссии для обследования элементов живописи на первом этаже здания-памятника архитектуры на ул. Маразлиевской, 34, которые были обнаружены в результате отслоения верхнего слоя краски и штукатурки.

«Профильные специалисты примут все необходимые меры для сохранения этой исторической находки», — подчеркнул глава облсовета.

В состав комиссии вошли: заместитель начальника управления, начальник отдела охраны объектов культурного наследия Управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия облгосадминистрации Елена Воробьева (председатель комиссии), директор Одесского художественного музея Виталий Абрамов, старший научный сотрудник Одесского художественного музея, искусствовед Владимир Островский, главный специалист отдела охраны объектов культурного наследия Управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия облгосадминистрации Дмитрий Петков (секретарь комиссии), главный специалист отдела охраны объектов культурного наследия Управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия облгосадминистрации Евгения Самойлова.

Посетив здание «Крестьянского банка», члены комиссии определили, что автором этих росписей является не Михаил Бойчук (один из основателей украинской монументальной живописи XX века), а его ученики.

По словам специалистов, эти фрески представляют историческую ценность, поскольку в Одесской области больше не сохранилось произведений монументальной живописи 1920-1930-х годов.

Чтобы понять, что осталось от оригинальных фресок плоскость требует расчистки. Для этого будут привлечены специалисты фресковой живописи, технологи и профессиональные монументалисты, которые должны осуществить технологический анализ и предоставить свои рекомендации по реставрации этого живописи. А сейчас фрески должны быть законсервированы — любые вмешательства в проведение технологического анализа недопустимы, так как это может нанести больший вред.

Ранее в СМИ были высказаны противоречивые точки зрения по поводу найденных под ослоившейся краской изображений. Одни источники отмечали их художественную ценность ввиду принадлежности авторству М. Бойчука и настаивали на необходимости реставрации и сохранения, другие, напротив, называли находку «наследием НКВД» и порицали столь пристальное внимание к ней и желание сохранить и отреставрировать росписи.