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Фестиваль китайского кино открылся в Одессе
10:50 / 21.01.2017

ОДЕССА, 21 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первый в Одессе фестиваль китайского кино «Познай Поднебесную» открылся 20 января в помещении Одесской киностудии, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщила на торжественной церемонии открытия Генеральный Консул Китайской Народной Республики в Одессе госпожа Чжао Сянжун, Первый фестиваль китайского кино в Одессе приурочен сразу к двум событиям: 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Китаем и празднованию китайского Нового года, который по восточному календарю в этом году наступает 28 января.

«Китайский Новый год является национальным праздником и ещё имеет название «Праздник весны». В этот день все семьи собираются, накрывают столы, где главное блюдо — пельмени с разными начинками, желают друг другу счастья, добра и процветания. Друзья встречаются, чтобы пожелать мира и спокойствия. И этой традиции уже более 4 тысяч лет», — рассказала Генконсул.

Госпожа Чжао Сянжун также отметила, что киноиндустрия в Китае сегодня переживает настоящий бум. Доход от неё в 2016 году составил 7 млрд. долларов, а зрителями стали 1 млрд. 400 млн. человек.

В программе фестиваля, который будет проходить до 22 января в мультимедийном Арт-центре Одесской киностудии (Французский бульвар, 33), 7 фильмов, снятых в жанре мелодрамы, экшна, исторической драмы, фэнтези, детского кино, документальной киноленты.

В числе организаторов фестиваля «Познай Поднебесную» — Генеральное Консульство КНР в Одессе, Одесский горсовет, представительство МИДа Украины в Одессе, Образовательно-культурный центр «Институт Конфуция» Южноукраинского педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

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