ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




8 хоровых коллективов примут участие в Хоровом фестивале ко Дню Соборности в Одессе
12:57 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Первом хоровом фестивале ко Дню Соборности Украины, который состоится 22 января на Думской площади в Одессе, примут участие 8 хоровых коллективов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщила сегодня, 20 января, на пресс-конференции директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркина.

По словам директора департамента, в Первом хоровом фестивале, который состоится 22 января на Думской площади, выступят 8 известных хоровых коллективов города: «Боевые подруги», женский хор ветеранов ВОВ, коллектив из Черноморки «Калина», религиозный хор «Арфеон» и другие.

«Сама идея провести хоровой фестиваль родилась из стремления украинцев сегодня объединиться ради нашей прекрасной и всеми любимой Украины», — рассказала Т. Маркина.

По её словам, хоровое творчество — одно из любимых музыкальных направлений в Одессе. Так, хоровые коллективы созданы в двадцати одной музыкальной школе и школе искусств города. Кроме того, активно концертируют хоры Одесской музыкальной академии им. Неждановой, хор музыкально-педагогического факультета Южноукраинского университета им. К. Д. Ушинского и многие другие, продолжающие традиции таких знаменитых одесских хормейстеров, как Стефан Крыжановский, Пигров, Зарецкий.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», Первый хоровой фестиваль начнётся 22 января в 12:00 на Думской площади, а продолжится в 16:00 в Киевском районе — возле елки на ул. Толбухина, 135 («МегаДом»).

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:56 20.01.2017
Торжественное собрание ко Дню Соборности Украины прошло в Одессе
17:41 20.01.2017
Женская консультация №10 возобновила работу после ремонта
17:18 20.01.2017
Жители Килии нашли на улице брошенную коляску с двухлетним ребёнком
16:53 20.01.2017
«ДТП на станции «Одесса-Порт» спровоцировал водитель грузовика», — пресс-центр ОЖД
16:44 20.01.2017
Глава ГАСКа стал и. о. вице-мэра Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009