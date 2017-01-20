8 хоровых коллективов примут участие в Хоровом фестивале ко Дню Соборности в Одессе

12:57 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Первом хоровом фестивале ко Дню Соборности Украины, который состоится 22 января на Думской площади в Одессе, примут участие 8 хоровых коллективов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщила сегодня, 20 января, на пресс-конференции директор Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркина.

По словам директора департамента, в Первом хоровом фестивале, который состоится 22 января на Думской площади, выступят 8 известных хоровых коллективов города: «Боевые подруги», женский хор ветеранов ВОВ, коллектив из Черноморки «Калина», религиозный хор «Арфеон» и другие.

«Сама идея провести хоровой фестиваль родилась из стремления украинцев сегодня объединиться ради нашей прекрасной и всеми любимой Украины», — рассказала Т. Маркина.

По её словам, хоровое творчество — одно из любимых музыкальных направлений в Одессе. Так, хоровые коллективы созданы в двадцати одной музыкальной школе и школе искусств города. Кроме того, активно концертируют хоры Одесской музыкальной академии им. Неждановой, хор музыкально-педагогического факультета Южноукраинского университета им. К. Д. Ушинского и многие другие, продолжающие традиции таких знаменитых одесских хормейстеров, как Стефан Крыжановский, Пигров, Зарецкий.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», Первый хоровой фестиваль начнётся 22 января в 12:00 на Думской площади, а продолжится в 16:00 в Киевском районе — возле елки на ул. Толбухина, 135 («МегаДом»).