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Первое новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик» состоялось на восстановленной арене Дворца спорта
11:18 / 18.01.2017
ОДЕССА, 18 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Первое национальное новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик» состоялось на восстановленной арене одесского Дворца спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, во Дворце спорта состоялось первое национальное новогоднее ледовое шоу «Щелкунчик» (новогодняя сказка по мотивам произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана) в сопровождении Государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины. В выступлении приняли участие 35 профессиональных фигуристов, для которых было подготовлено около сотни ярких костюмов. Ледовое представление сопровождалась световым шоу и инсталляциями на огромном экране.
Шоу на музыку П. Чайковского, М. Равеля, А. Адана, Л. Минкуса и В.-А. Моцарта было представлен зрителям не только из Одессы, но и из Одесской области.
«Более 200 билетов были переданы детям из малообеспеченных и социально незащищенных семей каждого района Одесской области. Сотрудничество двух коммунальных предприятий областного совета — СК «Дворец спорта» и СДЮШОР «Льдинка» — приносит большую пользу населению. Благодаря удачному решению хозяйственного вопроса, спорт вернулся в стены этого здания. А это значит, что юные таланты имеют возможность развиваться и совершенствовать свои умения, а каждый житель Одесской области может ознакомиться с таким видом спорта как фигурное катание», — отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.
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Сергей Гриневецкий
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