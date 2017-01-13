Одесса > Новости > Культура Первый премиальный сезон Одесской международной литературной премии имени Бабеля стартует 15 января 15:19 / 13.01.2017 ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работы на соискание международной литературной Премии имени Исаака Бабеля будут приниматься с 15 января по 15 апреля, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили во Всемирном клубе одесситов, который выступил инициатором учреждения премии. В рамках проекта по увековечению памяти и литературного наследия Исаака Бабеля учреждена международная литературная премия имени легендарного одесского писателя. Как рассказал на пресс-конференции 12 января член жюри, вице-президент Всемирного клуба одесситов Валерий Хаит, учредителями, помимо ВКО, являются частные лица и некоторые организации — в частности, Одесский литературный музей, журнал «Радуга» (Киев), литературный альманах «Дерибасовская-Ришельевская», Одесская национальная научная библиотека, живущая ныне в США дочь писателя — Лидия Исааковна Бабель. Премия призвана найти и поддержать талантливых писателей. Главным критерием отбора станет «тирания вкуса». Суммы вознаграждения за второе и третье место составляют 30 тыс. грн. и 15 тыс. грн., соответственно. За первое место, помимо премии в 60 тыс. грн., победитель получит бронзовую статуэтку «Колесо истории», выполненную одесским скульптором, членом ВКО Михаилом Ревой. Работы на соискание будут приниматься с 15 января до 15 апреля. версия для печати