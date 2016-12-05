Музей Западного и Восточного искусства представит семейный мюзикл на классическую музыку

13:44 / 03.01.2017

ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский музей Западного и Восточного искусства совместно с Одесской национальной музыкальной академией представит альтернативу «новогодним утренникам» — семейный мюзикл «Рождественское приключение по страницам классики», в котором прозвучит музыка Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Пуччини и Дунаевского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 января, в пресс-службе музея.

Как отметили в пресс-службе, в этом году Одесский музей Западного и Восточного искусства предлагает необычную альтернативу традиционным «новогодним елочкам» — музыкальный концерт, который исполнят Дед Мороз, Снегурочка, Снежная королева и другие сказочные герои.

«В музее верят, что знакомить детей с работами великих мастеров — будь то музыка или изобразительное искусство — лучше всего не в форме строгих уроков, а увлекая ребят в мир прекрасного, на том языке, который им будет понятен. Поэтому концерт поставлен как семейный мюзикл, роли в котором исполнят и взрослые профессионалы, и юные таланты. Сценарий мюзикла написала преподаватель Одесской национальной музыкальной академии Наталья Папиж при поддержке Натальи Делиевой.

Приключения новогодних персонажей будут сопровождаться музыкой эпохи барокко, классицизма и романтизма — произведениями Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Пуччини, Дунаевского. Так ребята смогут познакомиться с музыкой великих мастеров, не успев соскучиться, как это порой бывает на серьезных взрослых концертах», — сообщили в пресс-службе.

Мюзикл «Рождественское приключение по страницам классики» состоится в ОМЗВИ 5 января в 16:00 (адрес музея: Пушкинская, 9).