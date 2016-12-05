ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
 
Голосование
После отставки М. Саакашвили кого вы видите губернатором Одесской области?
Вадима Рабиновича
Игоря Кононенко
Сергея Паращенко
Сергея Гриневецкого
Антона Киссе
Алексея Гончаренко
Юрия Маслова
Ивана Плачкова
Михаила Шмушковича
Геннадия Москаля
человека из Администрации Президента
другой вариант
 
Погода




Музей Западного и Восточного искусства представит семейный мюзикл на классическую музыку
13:44 / 03.01.2017

ОДЕССА, 03 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский музей Западного и Восточного искусства совместно с Одесской национальной музыкальной академией представит альтернативу «новогодним утренникам» — семейный мюзикл «Рождественское приключение по страницам классики», в котором прозвучит музыка Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Пуччини и Дунаевского, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 января, в пресс-службе музея.

Как отметили в пресс-службе, в этом году Одесский музей Западного и Восточного искусства предлагает необычную альтернативу традиционным «новогодним елочкам» — музыкальный концерт, который исполнят Дед Мороз, Снегурочка, Снежная королева и другие сказочные герои.

«В музее верят, что знакомить детей с работами великих мастеров — будь то музыка или изобразительное искусство — лучше всего не в форме строгих уроков, а увлекая ребят в мир прекрасного, на том языке, который им будет понятен. Поэтому концерт поставлен как семейный мюзикл, роли в котором исполнят и взрослые профессионалы, и юные таланты. Сценарий мюзикла написала преподаватель Одесской национальной музыкальной академии Наталья Папиж при поддержке Натальи Делиевой.

Приключения новогодних персонажей будут сопровождаться музыкой эпохи барокко, классицизма и романтизма — произведениями Баха, Генделя, Вивальди, Моцарта, Пуччини, Дунаевского. Так ребята смогут познакомиться с музыкой великих мастеров, не успев соскучиться, как это порой бывает на серьезных взрослых концертах», — сообщили в пресс-службе.

Мюзикл «Рождественское приключение по страницам классики» состоится в ОМЗВИ 5 января в 16:00 (адрес музея: Пушкинская, 9).

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
16:28 04.01.2017
Въезд большегрузного транспорта на территорию Одессы с 6 января будет ограничен
16:04 04.01.2017
«Все службы Одессы приведены в готовность №1», — Орловский
15:40 04.01.2017
Первый вице-мэр выступил с обращением к одесситам в связи с ожидаемым ухудшением погоды
14:41 04.01.2017
«Морские порты Украины в 2016 году переработали 132 миллиона тонн грузов», — АМПУ
14:08 04.01.2017
Ледовая кампания объявлена в Херсонском порту


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.304