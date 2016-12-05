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Одесские катакомбы внесены в перечень объектов недвижимых памятников Украины
16:25 / 27.12.2016

ОДЕССА, 27 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские катакомбы включены в Государственный реестр объектов культурного наследия, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, впервые за два последних года в Государственный реестр недвижимых памятников Украины занесены 537 объектов культурного наследия по категории местного значения. Приказами Министерства культуры от 06.12.2016 №1162 и 16.12.2016 №1198 три объекта культурного наследия в Одесской области включены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это «Старинная каменоломня Карантинной балки, 1811-1814 гг.», «Каменоломни Молдаванки, 1850-1880 гг.» и «Подземный ход Воронцовского дворца, 1826 г.».

Старинная каменоломня Карантинной балки, расположенная на правом склоне Карантинной балки под малоэтажной застройкой на ул. Бунина, 7, на глубине 10-15 метров, является старейшей из известных в Одессе.

СПРАВКА: Каменоломни Молдаванки расположены под городскими кварталами, застроенными зданиями и сооружениями в границах улиц Разумовской, Комитетской, Степовой, Мельницкой и Балковской на глубине 15-25 метров. Рассматриваемый участок каменоломен состоит из более чем 3-х десятков каменоломен, соединенных между собой в разное время, и является единым подземным лабиринтом.

Подземный ход Воронцовского Дворца общей протяженностью 140 м расположен на глубине 4 метра под склоном обрыва в районе Военной балки, под застройкой по Воронцовскому переулку, 2 и начинается небольшим колодцем в полу подвала Воронцовского дворца. Подземный ход является старейшей подземной выработкой с ее основными элементами, сохранившейся первичной облицовкой и естественной пещерой.

Внесение одесских катакомб в Государственный Реестр недвижимых объектов культурного наследия и принятие их под охрану государства позволит в дальнейшем инициировать процедуру включения катакомб в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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