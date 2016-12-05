Украинское общество охраны памятников истории и культуры презентовало новую структуру в Одессе

10:54 / 24.12.2016

ОДЕССА, 24 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Украинское общество охраны памятников истории и культуры отметило 50-летний юбилей презентацией новой структуры в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Презентация городского общества охраны памятников истории и культуры Одессы прошла 23 декабря в Центре болгарской культуры.

Как было отмечено на презентации, за 50 лет деятельности благодаря работе общества в Одессе и области было выявлено более 4 тыс.170 памятников архитектуры; установлено 115 мемориальных досок; приведено в порядок 400 братских воинских захоронений; проведено около 1,4 тыс. лекций и экскурсий.

В Одесской области Общество финансировало реставрационные работы Белгород-Днестровской крепости, восстановление Спасо-Преображенского собора, стало инициатором создания «Пояса Славы» — цепи из 11 монументов на бывших рубежах героической обороны Одессы. Благодаря усилиям членов Общества удалось спасти от разрушения казацкое кладбище на Куяльнике, которое напоминает о яркой странице в истории города, связанной с черноморским казачеством.

С целью воссоздания комплексной работы по изучению, сохранению и популяризации памятников и памяти Одессы в 2016 году создана и зарегистрирована Одесская городская организация Всеукраинского общества охраны памятников истории и культуры.

«У Одесской области ведущее место в стране по объектам с мировой славой, принятым под охрану государства. Сегодня для защиты всех великих памятников нашей истории важно знать, что ты защищаешь. Важно просвещать молодежь, и целью нашего нового этапа работы является и эта деятельность», — заявил кандидат исторических наук, один из основателей УООПИК в Одессе, краевед Виктор Головань.

В ходе презентации представитель городского Департамента культуры и туризма Людмила Крыжалко отметила: «Здесь сегодня собрались люди совершенно разного возраста, потому что одесситы ценят свой родной город и чтят ту историю, которая им досталась».

От лица Одесского городского головы Геннадия Труханова Л. Крыжалко вручила В. Голованю почетный знак отличия «Трудовая Слава».

Доктор исторических наук, представитель правления Городского общества охраны памятников истории и культуры Александр Пригарин, в свою очередь, добавил: «Мы будем инициировать объединение всех движений, кружков, сообществ и краеведов с единой целью — исследования, сохранения и репрезентации культурного наследия нашей любимой Одессы».