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Презентация городского Общества охраны памятников истории и культуры состоится 23 декабря
12:19 / 21.12.2016
ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 23 декабря Одесское городское отделение Общества охраны памятников истории и культуры расскажет об итогах работы общества за 50 лет существования и презентует этап возобновления активной работы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, представители одесского отделения Общества.
Как отметили в одесском отделении, Украинское общество охраны памятников истории и культуры (УООПИК) в этом году отмечает 50-летие своей работы.
23 декабря в 15:00 в Центре Болгарской культуры (пер. Вице-адмирала Жукова, 9) Одесское отделение УООПИК проведёт презентацию, в ходе которой расскажет о возобновлении активной работы и сотрудничества со всеми краеведческими и туристическими фундациями Одессы.
Также Научная библиотека ОНУ им. Мечникова представит выставку из раритетных архивных материалов за полвека работы общества.
СПРАВКА: за время работы Одесского общества УООПИК его специалистами было выявлено более 4 тыс. 170 памятников архитектуры; установлено 115 мемориальных досок; приведено в порядок 400 братских воинских захоронений. Слушателями и членами общества за полвека его истории стали более 50 тысяч человек.
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Сергей Гриневецкий
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