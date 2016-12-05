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Презентация городского Общества охраны памятников истории и культуры состоится 23 декабря
12:19 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 23 декабря Одесское городское отделение Общества охраны памятников истории и культуры расскажет об итогах работы общества за 50 лет существования и презентует этап возобновления активной работы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, представители одесского отделения Общества.

Как отметили в одесском отделении, Украинское общество охраны памятников истории и культуры (УООПИК) в этом году отмечает 50-летие своей работы.

23 декабря в 15:00 в Центре Болгарской культуры (пер. Вице-адмирала Жукова, 9) Одесское отделение УООПИК проведёт презентацию, в ходе которой расскажет о возобновлении активной работы и сотрудничества со всеми краеведческими и туристическими фундациями Одессы.

Также Научная библиотека ОНУ им. Мечникова представит выставку из раритетных архивных материалов за полвека работы общества.

СПРАВКА: за время работы Одесского общества УООПИК его специалистами было выявлено более 4 тыс. 170 памятников архитектуры; установлено 115 мемориальных досок; приведено в порядок 400 братских воинских захоронений. Слушателями и членами общества за полвека его истории стали более 50 тысяч человек.

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