Пожарное депо планируют построить на улице Штилевой в Одессе

11:02 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пожарное депо планируют построить на улице Штилевой (район гипермаркета «Метро» на Николаевской дороге) в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Вопрос выделения участка под строительство депо на ул. Штилевая обсуждался сегодня, 11 декабря, на аппаратном совещании в горсовете.

Представитель ГУ ГСЧС сообщил, что Одесса получит новую пожарную машину, которую в начале следующей недели должны привезти из города Регенсбург.

Затем городской голова Геннадий Труханов дал поручение подчиненным вплотную заняться оформлением участка на ул. Штилевой под строительство пожарного депо, «о котором говорится уже в течение года».

По словам представителя ГСЧС, 14 декабря депутатский корпус должен проголосовать за выделение данного участка. Затем будет проведено совещание с потенциальными застройщиками, и «как только позволит погода, хотелось бы уже заложить первый камень и начать строительство», — добавил он.

Мэр поручил также запланировать постройку пожарного депо в Киевском районе на границе с Овидиопольским районом, где сейчас ведётся активное строительство многоэтажных жилых массивов.