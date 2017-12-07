|
|
Пожарное депо планируют построить на улице Штилевой в Одессе
11:02 / 11.12.2017
ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пожарное депо планируют построить на улице Штилевой (район гипермаркета «Метро» на Николаевской дороге) в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Вопрос выделения участка под строительство депо на ул. Штилевая обсуждался сегодня, 11 декабря, на аппаратном совещании в горсовете.
Представитель ГУ ГСЧС сообщил, что Одесса получит новую пожарную машину, которую в начале следующей недели должны привезти из города Регенсбург.
Затем городской голова Геннадий Труханов дал поручение подчиненным вплотную заняться оформлением участка на ул. Штилевой под строительство пожарного депо, «о котором говорится уже в течение года».
По словам представителя ГСЧС, 14 декабря депутатский корпус должен проголосовать за выделение данного участка. Затем будет проведено совещание с потенциальными застройщиками, и «как только позволит погода, хотелось бы уже заложить первый камень и начать строительство», — добавил он.
Мэр поручил также запланировать постройку пожарного депо в Киевском районе на границе с Овидиопольским районом, где сейчас ведётся активное строительство многоэтажных жилых массивов.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
Loading...
Последние новости:
16:17 11.12.2017
15:37 11.12.2017
14:18 11.12.2017
«На этой неделе в Одессе сохранится достаточно тёплая погода, временами дождь и туман», — Гидрометцентр
14:00 11.12.2017
Торжественное открытие обновленных залов Античности состоится 21 декабря в музее Западного и Восточного искусства
13:16 11.12.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.826
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»