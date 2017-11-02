Объемы строительства жилья в Одесской области за год возросли почти в полтора раза

12:49 / 14.11.2017

ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Главного управления статистики в Одесской области, объёмы строительства зданий в области за 9 месяцев 2017 года возросли на 33,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, в том числе жилых зданий — на 44,3%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 ноября, в областном ГУ статистики.

Так, по данным главстатуправления, в январе-сентябре 2017 г. предприятия области выполнили строительных работ на сумму 6 млрд. 108,0 млн. грн. Среди регионов Украины по объемам строительных работ, выполненных собственными силами, Одесская область заняла 3 место.

Индекс строительной продукции по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. составил 136,8%.

Объемы строительства зданий увеличились на 33,5%, в том числе жилых — на 44,3%, нежилых — на 5,4%, строительства инженерных сооружений — на 39,6%.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 78,7% от общего объема, капитальный и текущий ремонт — 9,6% и 11,7% соответственно.