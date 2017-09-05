Городские власти проверили 40 стройплощадок в городе, 6 оштрафовали за установку заборов и непомытые колёса грузовиков

09:11 / 20.10.2017

ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета провёл очередную проверку соблюдения Правил благоустройства города на сорок одной стройплощадке города, в результате чего были составлены 6 протоколов об админнарушениях за выезд автотранспорта без предварительной помывки колёс, неудовлетворительное состояние прилегающей территории и установку временного ограждения без разрешительных документов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, инспекторы управления благоустройства Департамента муниципальной безопасности совместно с КП «Муниципальная охрана» провели мониторинг строительных площадок города Одессы относительно соблюдения Правил благоустройства г. Одессы (11 — в Приморском районе, 15 — в Киевском, 8 — в Малиновском, 7 — в Суворовском). Строительство на данных площадках ведут: ООО «Гефест», ООО «Глори плюс», ООО «Микромегас», ООО «Дан лим», ООО «Гагарин плаза», ООО «Хамбер», ЖСК «Солнечный 4», ООО «Дифо», ООО «Инто Строй», ООО «Будова», ООО «Эдельвейс Плес», ООО «Кадорр», ООО «Стикон», ЧП «Перспектива-Риелтор», ООО «Кифак А.Н.», «Новый Люстдорф», «Одесстрой», «Гражданжилстрой», СК «Будова», «Вестт», СК «Морской», Виноградов Р.В., «Набережный квартал», ООО «Плазма Ойл», ООО «Интрастрой», ООО «Микромегас», ООО «ПГС Интрастрой», ООО «Одесбуд», ТДВ «Чорноморгидрострой», ООО «ВВЮГ», ООО «Стройконсалтинг».

Сотрудники департамента выявили нарушения п. 10.1.1, п. 10.1.15 «Правил благоустройства г. Одессы». Составлены 6 протоколов об административных нарушениях за выезд автотранспорта без предварительной помывки колёс, неудовлетворительное состояние территории, прилегающей к стройплощадке, а также установление временного ограждения без разрешительных документов.

С подрядчиками проведена профилактическая беседа о необходимости поддержания санитарного и технического состояния на строительном объекте и прилегающей к нему территории.

СПРАВКА: согласно п.10.1.1. «Правил благоустройства г. Одессы», юридические и физические лица (при проведении строительства, реконструкции и ремонта) обязаны обеспечить обязательное ограждение строительной площадки согласно типовому проекту до начала земляных и строительных работ.

П. 10.1.5 «Правил благоустройства г. Одессы» предписывает, что юридические и физические лица (при проведении строительства, реконструкции и ремонта) обязаны установить на выезде с территории стройплощадки специальную установку с оборотным водоснабжением для мытья выезжающих с площадки машин.