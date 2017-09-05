Пострадавшие пайщики «Набережного квартала» призывают не доверять строительным аферистам

16:04 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пайщики кооператива «Набережный квартал — Жаботинского» провели пресс-конференцию «Афере «Набережного квартала» в Одессе — три года» с целью ещё раз предупредить всех потенциальных инвесторов о мошеннических действиях руководителей компании, «которые уехали за рубеж, не достроив дома, прихватив деньги пайщиков и не расторгнув договор между арендатором земельного участка — компанией «Олимпекс Транс» и недобросовестным застройщиком — кооперативом «Набережный квартал»», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В пресс-конференции сегодня, 19 октября, приняли участие представители инициативной группы пайщиков и руководиства компании «Олимпекс Транс», входящей в литовскую группу «Hanner».

Пайщики напомнили, что из-за грубых нарушений, допущенных «Набережным», государственная архитектурно-строительная инспекция остановила строительство высотки на улице Жаботинского еще весной 2016 г. Сначала представители «Набережного квартала» пообещали, что дом достроит харьковская компания «Идея», но потом «руководство «Квартала» и вовсе растворилось, оставив инвесторов и заказчика строительства, компанию «Олимпекс Транс», наедине с проблемами».

«Созданный ещё в 2014 году образ «Набережного квартала», как самого крупного застройщика на просторах Украины, спонсирующего более 100 крупных проектов по стране, полностью растворился уже в 2015 году», — рассказал директор компании ООО «Олимпекс Транс» Александр Байдерин.

««Квартал» показал своё истинное лицо строительной гидры, оставив без жилья десятки тысяч людей не только в Одессе, но и в Харькове, Днепре, Киевской области, Сумах, Львове, Запорожье и т. д. Компания «Олимпекс Транс» как арендатор территории строительного участка передала готовый проект строительства, утверждённый государственной экспертизой, на сооружение 2-секционного 22-этажного жилого дома, а также весь пакет разрешительных документов. Первоначально строительство шло по графику, но затем, через год после начала строительных работ, «Набережный квартал» грубо нарушил проект и вместо 22-этажного жилого дома стал строить 27-этажную первую секцию с нарушением пятна застройки и без приведения строительной документации в законное русло. Причём, «кварталовцы» путём обмана стали продавать квартиры как с 1 по 22 этажи, так и с 23 по 27, незаконно возводимые, сразу в двух секциях», — подчеркнул А. Байдерин.

Как рассказали участники пресс-конференции, недобросовестные застройщики, путём интриг и психологического воздействия на пайщиков, сумели расколоть их ряды.

И сегодня уже существует не одна общественная организация, обманутых инвесторов, а сразу три, которые «не слишком стройными рядами выступают за свои права», — отметила член правления кооператива «Жилищно-строительный кооператив «Пайщики Жаботинского», один из пострадавших инвесторов Анастасия Гладких. По её словам, раньше было 300 человек, которые «двигались в одну сторону», а теперь «люди просто смотрят кто и что им пообещает».

«Просто снимаю шляпу перед такими манипуляторами. Хотя, конечно, и людей можно понять — это от отчаянья», — подчеркнула инвестор.

На сегодня пайщики разуверились в возможности достроить дом с исчезнувшим кооперативом. Компания-арендатор земли ООО «Олимпекс Транс» готова совместно с инвесторами реализовать собственный план по завершению строительства, но «Набережный квартал», несмотря на многочисленные нарушения никак не отпускает пайщиков и всеми способами затягивает дело. В частности, ООО «Олимпекс Транс» предъявил к кооперативу «Набережный квартал – Жаботинского» исковое заявление о расторжении договора о сотрудничестве, а также о возвращении ему строительной площадки и проектной документации.

В компании говорят, что начать финансирование стройки возможно только после расторжения договора — в противном случае любое финансирование «Квартал» припишет себе.

Хозяйственный суд первой инстанции удовлетворил иск «Олимпекс Транс», но их оппоненты-«кварталовцы» подали апелляцию и затягивают рассмотрение дела.

Участники пресс-конференции обратились также ко всем украинцам, имеющим намерение стать инвесторами будущего собственного жилья, с призывом ни в коем случае не связываться с аферистами, а все договора купли, инвестирования и другие документы тщательно проверять перед заключением сделки, чтобы не стать затем заложниками квартирных махинаций.