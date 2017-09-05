Начались работы по укрытию Воронцовской колоннады защитным куполом на зиму

08:48 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе начались работы по укрытию Воронцовской колоннады защитным куполом на зимний период, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, Воронцовскую бельведер-колоннаду укроют защитным куполом, что защитит сооружение от осадков в осенне-зимний период, а также позволит выполнять необходимые работы зимой.

Закрыть стелобатную часть и верх колоннады защитным куполом планируется до конца октября. Ранее были укрыты террасы Воронцовского дворца, где ведутся работы по гидроизоляции фундамента.

В департаменте напомнили, что ремонтно-реставрационные работы на ансамбле Воронцовского дворца начались в конце весны текущего года. В ходе реставрации были раскрыты участки первоначального пола колоннады, обнаружены помещения под колоннадой и проход в нынешний Греческий парк, а также часть подвалов Орловского корпуса. Группа архитектурного отдела Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института под руководством Анатолия Изотова занялась их исследованием, что потребовало дополнительного времени. Также реставраторы, ведущие научное сопровождение работ, выявили: облицовку ступеней колоннады времен 30-х годов XIX века, керамику и предметы быта, фрагменты, интересные для истории архитектуры Одессы. Находки войдут в экспозицию выставки «История строительства и реставрации комплекса Воронцовского дворца», которую в дальнейшем планируют сделать постоянно действующей в рамках экспозиции «Одесса Воронцовская».

В настоящее время на Воронцовской колоннаде выполнены работы по штукатурке колонн, выполняются работы по усилению фундаментов и укреплению стелобатной части бельведера.