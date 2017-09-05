ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл на тему: «Політика та безпека в Одеській області»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Начались работы по укрытию Воронцовской колоннады защитным куполом на зиму
08:48 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе начались работы по укрытию Воронцовской колоннады защитным куполом на зимний период, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, Воронцовскую бельведер-колоннаду укроют защитным куполом, что защитит сооружение от осадков в осенне-зимний период, а также позволит выполнять необходимые работы зимой.

Закрыть стелобатную часть и верх колоннады защитным куполом планируется до конца октября. Ранее были укрыты террасы Воронцовского дворца, где ведутся работы по гидроизоляции фундамента.

В департаменте напомнили, что ремонтно-реставрационные работы на ансамбле Воронцовского дворца начались в конце весны текущего года. В ходе реставрации были раскрыты участки первоначального пола колоннады, обнаружены помещения под колоннадой и проход в нынешний Греческий парк, а также часть подвалов Орловского корпуса. Группа архитектурного отдела Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института под руководством Анатолия Изотова занялась их исследованием, что потребовало дополнительного времени. Также реставраторы, ведущие научное сопровождение работ, выявили: облицовку ступеней колоннады времен 30-х годов XIX века, керамику и предметы быта, фрагменты, интересные для истории архитектуры Одессы. Находки войдут в экспозицию выставки «История строительства и реставрации комплекса Воронцовского дворца», которую в дальнейшем планируют сделать постоянно действующей в рамках экспозиции «Одесса Воронцовская».

В настоящее время на Воронцовской колоннаде выполнены работы по штукатурке колонн, выполняются работы по усилению фундаментов и укреплению стелобатной части бельведера.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
11:56 19.10.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 19 октября
11:38 19.10.2017
Одесские полицейские разоблачили лжеминера
11:09 19.10.2017
Мэр Одессы ушёл в отпуск на 4 дня
10:01 19.10.2017
Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
09:59 19.10.2017
Оркестр ВВС США в Европе едет в Одессу с программой «Музыка объединяет»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.907