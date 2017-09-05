Пострадавшие от аферы «Набережного квартала» жалуются на бездеятельность областной полиции

13:44 / 06.10.2017

ОДЕССА, 06 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Граждане, пострадавшие от аферы «Набережного квартала» при строительстве дома на улице Жаботинского, жалуются на бездеятельность областной полиции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 октября, представители инициативной группы пайщиков строительства.

Как отмечают пострадавшие, печально известная стройка на улице Жаботинского была остановлена в середине 2016 года. Руководство кооператива «Набережный квартал-Жаботинского» исчезло, прихватив деньги своих пайщиков. «Набережный» оставил после себя сотни обманутых людей, незаконно возведенные пять этажей дома и целый ряд других проблем.

Органы власти отозвали разрешительные документы на выполнение строительных работ. Уже более года инвесторы дома на Жаботинского добиваются возобновления стройки.

Учитывая масштабы аферы «Набережного квартала» в регионе, расследование возможных фактов мошенничества было поручено Следственному управлению полиции в Одесской области. Однако люди сетуют, что следствие фактически остановлено.

«Со дня открытия уголовного дела прошло полтора года, но никому из «Набережного квартала» подозрение так и не предъявлено. Я приобретал квартиру на 23-м этаже. Как позже выяснилось, документация была выдана на строительство 22-этажного дома, и никаких оснований для осуществления надстройки еще 5-ти этажей на объекте, а тем более продажи квартир, у кооператива не было, — отмечает пайщик Иван Худяков. — Но всё это узнали недавно, после того, как вместо обещанных квартир получили недостроенный дом с кучей проблем».

Он добавляет, что считает очевидными факты мошеннических действий «Набережного квартала»: продажи помещений на самовольно надстроенных пяти этажах подтверждены документально. Назначение экспертиз или проведение дополнительных следственных действий в этой части не требуется. Но вместо того, чтобы выделить эти материалы дела и уже объявить о подозрении виновным, полиция бездействует.

Потерпевшим от действий «Набережного» является и арендатор земли на Жаботинского — литовская компания «Олимпекс Транс», представители которой также отмечают неэффективность расследования уголовного дела.

Адвокат предприятия Александр Байдерин указывает: «Приходится констатировать: «Олимпекс Транс» сталкивается с постоянным невыполнением сотрудниками Следственного управления своих обязанностей. Речь идет о систематических нарушениях норм УПК Украины. Бездеятельность исполнителей, отвечающих за расследование преступлений против иностранного инвестора, неоднократно подтверждена в судебном порядке. Несмотря на установленные судьями факты и вынесенные решения об обязанности следователей совершить те или иные действия, мы имеем в целом крайне скудную картину бездействия областной полиции».

Адвокат добавляет, что уже который месяц компания не может добиться проведения ряда элементарных следственных действий. «О чем говорить, если следователи не готовы проводить допросы свидетелей. Более сложная и тонкая работа тем более «застряла» во времени», — подчеркивает юрист.

Пострадавшие рассказывают, что пытались даже облегчить работу следствия, понимая уровень загруженности, и вместе с заявлениями предоставляли следователям готовые образцы запросов и документов, но ответной реакции нет.

«Такое впечатление, что Следственное управление заняло инертную позицию, с признаками лоббирования интересов виновников аферы, — говорит пайщик Иван. — В противном случае, непонятно почему до сих пор банально не допрошены предыдущий и нынешний председатели кооператива «НК», тем более, что новый глава Шевчук Станислав находится в Одессе и доступен для вручения повестки о вызове на допрос».

Потерпевшие отмечают: в случае продолжения бездеятельности, пайщики «Набережного» готовы к более жесткой реакции на торможение уголовных дел и планируют посетить вышестоящее полицейское руководство, а также провести ряд мирных акций протеста против бездеятельности.