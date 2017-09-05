Градсовет рассмотрел эскизный проект строительства новых зданий аэропорта

10:45 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На заседании заседание архитектурно-градостроительного совета вчера, 4 октября, был рассмотрен эскизный проект строительства комплекса зданий и сооружений для обслуживания воздушного движения в одесском аэропорту, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, на архитектурно-градостроительном совете был рассмотрен и одобрен проект «Детальный план территории в границах улиц: Михаила Грушевского, Сергея Ядова, Куницы, Одесской, Академика Воробьева в г. Одессе» (проектная организация — «КП «Одеспроект»).

Также архитектурно-градостроительный совет рассмотрел эскизный проект «Новое строительство комплекса зданий и сооружений для обслуживания воздушного движения в Международном аэропорту «Одесса» (проектная организация ООО «Будпроектгруп», рецензент: архитектор С. Медведев; заказчик: ДП обслуживания воздушного движения Украины Министерства инфраструктуры Украины.

Проектом предусматривается строительство комплекса зданий и сооружений для обслуживания воздушного движения в диспетчерской зоне аэродромно-диспетчерской вышки аэродрома г. Одессы с целью контроля наземного движения в зоне маневрирования аэродрома, а также обслуживание воздушного движения в зоне ответственности Одесского диспетчерского центра.

На выделенной территории аэродрома планируется разместить: здание Центра организации воздушного движения с административным корпусом, аэродромно-диспетчерской вышкой, энергоблоком; ангар для хранения и обслуживания двух воздушных судов ГСЧС с техническими и бытовыми помещениями; гаражи для стоянки технологического транспорта, склад; пожарные резервуары; вспомогательные сооружения.

«Членами градостроительного совета была отмечена важность реализации проектных решений в связи с планируемым строительством новой взлетно-посадочной полосы, так как новое здание Центра организации воздушного движения с аэродромно-диспетчерской вышкой планируется обеспечить новейшим оборудованием, что будет соответствовать европейским стандартам по обеспечению безопасности полетов», — подчеркнули в департаменте.