Объём работ по строительству жилых зданий в городе за 8 месяцев превысил 1,7 миллиарда гривен

13:50 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В январе-августе 2017 г. в Одессе на строительстве зданий выполнено работ на 2 млрд. 47,9 млн. грн., в том числе жилых зданий — на 1 млрд. 756,6 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в ГУ статистики в Одесской области.

По данным областного управления статистики, в январе-августе предприятия города, работающие по строительным контрактам, выполнили строительных работ на сумму 3 млрд. 940,4 млн. грн., что составило 78,0% от общего объема выполненных строительных работ по области.

На строительстве зданий выполнено работ на 2 млрд. 47,9 млн. грн. (52,0% в общем объеме строительства по городу), из них на жилые и нежилые здания приходится 1 млрд. 756,6 млн. грн. и 291,3 млн. грн. соответственно.

На строительстве инженерных сооружений выполнено работ на 1 млрд. 892,5 млн. грн. — их доля в общем объеме составила 39,5%.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 83,2% от общего объема, работы по капитальному и текущему ремонтам — 6,9% и 9,9% соответственно.