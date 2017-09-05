Немецкая делегация два дня изучала в Одессе вопросы достройки волнолома контейнерного терминала

11:51 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Технические и юридические аспекты окончания строительства оградительного волнолома контейнерного терминала на Карантинном моле Одесского морского порта стали предметом изучения и обсуждения украинских и немецких инженеров в ходе двухдневной рабочей встречи, проходившей в Одесском порту 13–14 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе ГП АМПУ.

По информации пресс-службы, инженеры немецкой консалтинговой компании Sellhorn (штаб-квартира — Гамбург, ФРГ) провели предварительный анализ данных, предоставленных АМПУ в рамках переговорного процесса с немецким государственным банком KfW по привлечению средств для завершения реализации проекта по строительству волнолома, предназначенного для защиты причалов контейнерного терминала ДП «Контейнерный терминал Одесса».

Украинскую сторону представляли руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс, начальник администрации Одесского порта Игорь Ткачук, главный инженер Государственного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института морского транспорта «ЧерноморНИИпроект» Виталий Патинский, специалисты инженерной и юридической служб АМПУ и ее Одесского филиала. Немецкую сторону представляли топ-менеджеры ДП «Контейнерный терминал Одесса» (дочернее предприятие HPC Hamburg Port Consulting GmbH) во главе с президентом компании Филиппом Суинсом и Немецкого государственного банка развития KfW во главе с начальником отдела банка Томасом Айзенбахом.

Руководитель АМПУ заявил о важности завершения этого проекта и напомнил, что в конце мая были подписаны дополнительные соглашения к инвестиционному контракту по строительству волнолома.

«Важно установить авторский надзор за ведением работ, а также, по необходимости, возможность привлечения международных инженеров-консультантов, чтобы максимально снизить все риски, если такие могут возникнуть», — отметил он.

В пресс-службе напомнили, что реализация проекта строительства контейнерного терминала на Карантинном моле была начата в 2010 году совместными усилиями ГП «Одесский морской торговый порт» и немецкого инвестора, компании «ГПК-Украина» (переименована в КТО). Общая сметная стоимость проекта – 6,4 млрд. Грн., в т. ч. средства АМПУ – 3,7 млрд. Грн., средства инвестора – 2,7 млрд. грн.

В состав терминала входит гидротехническое сооружение – оградительный волнолом длиной 900 метров, который возводила подрядная организация ООО «Маст-Буд» по проекту ООО «ГТ-проект».

В апреле 2014 года массивные железобетонные конструкции волнолома на участке 180 метров накренились и частично ушли под воду, из-за чего строительство было приостановлено на 2,5 года.

Первый и второй пусковые комплексы нового терминала мощностью 250 тыс. TEU (два причала, суммарной длиной 650 метров, 112,4 тыс. кв. м складских площадей, защитные берегоукрепления и др.) были введены в эксплуатацию в августе 2014 года.

Проектом предусмотрена эксплуатация причалов вне зависимости от завершения работ по возведению волнолома, что подтверждается полученными разрешительными документами ГАСК и Регистра судоходства Украины.

С начала 2016 года на новых причалах терминала обработано 264 судна-контейнеровоза; доход в виде портовых сборов и платы за предоставление услуг составил 9 млн. долларов США.

25 мая текущего года между украинской и немецкой стороной было подписано дополнительное соглашение к Генеральному инвестиционному договору, в соответствии с которым Администрация морских портов Украины берет на себя обязательства завершить строительство и ввести в эксплуатацию ограждающий волнолом «Карантинного мола» длиной не менее 900 метров в срок до 31.12.2021 года.

В марте и июне 2017 года во время визита в Украину Государственного секретаря Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Райнера Бомбы обсуждались варианты финансового содействия немецкого правительства скорейшему восстановлению защитного волнолома в Одесском порту. В частности, возможность финансирования проекта банком KfW.