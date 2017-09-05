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«На кинетическом фасаде Морвокзала 5 тысяч пластин под действием ветра будут создавать эффект волны», — проект
16:43 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация Одесского порта подписала договор с подрядчиком реконструкции фасада морского вокзала и рассказала о некоторых технических деталях проекта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в пресс-службе администрации порта.

По информации пресс-службы, 11 сентября был подписан договор на производство строительных работ между администрацией Одесского порта и компанией-подрядчиком ЧАО «Укрбудтрансгаз».

Согласно проекту, новый фасад морского вокзала (кинетического типа) будет представлять собой отдельно стоящее сооружение на двух опорах, которые предстоит установить поверх существующих колонн 1 и 2 уровня здания и закрепить на двух новых фундаментах под зданием. Лицевая плоскость будет смонтирована в виде металлической рамы размерами 18х39 метров с закрепленными на ней пятью тысячами пластин, которые под действием ветра будут создавать эффект волны в динамике.

Проектная документация на объект была разработана в конце 2016 г. специалистами ГП «ЧерноморНИИпроект», прошла Госэкспертизу и согласование в Министерстве инфраструктуры. Первоначальная стоимость проекта по инвесторской смете составляла 13,105 млн. грн. с НДС, срок реализации — 7 месяцев.

В начале августа компания ЧАО «Укрбудтрансгаз» выиграла тендер на производство работ с предложениями исполнения заказа по стоимости 12 млн. 950 тыс. грн. (с НДС) и в срок не более 210 календарных дней.

Как сообщили в отделе гидротехники и капитального строительства администрации порта, проект договора подряда согласован Государственным финансовым аудитом хозяйственных операций. По информации инженера отдела Сергея Ватана, в настоящее время в здании морского вокзала проводится комплекс подготовительных мероприятий, предшествующих началу строительных работ по обустройству фасада.

«Прежде, чем на объект зайдут строители, мы должны временно передислоцировать в другие помещения организации и службы, офисы которых попадают под проекцию застройки. Также проводятся необходимые испытания систем жизнеобеспечения морвокзала, на производственной площадке РСУ порта специалисты изготавливают временные перегородки и т.д. В соответствии с Поручением секретариата Кабинета министров от 4 августа, информация о ходе реализации проекта обустройства фасада регулярно отправляется в Киев», — рассказал С. Ватан.

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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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