Объёмы строительства жилых зданий в области за год возросли в полтора раза

13:19 / 12.08.2017

ОДЕССА, 12 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Объемы строительства жилых зданий в Одесской области в первом полугодии 2017 г. увеличились на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 августа, в Главном управлении статистики в Одесской области.

По информации ГУ статистики, в январе-июне 2017 г. в Одесской области отмечено увеличение объемов строительства жилых зданий на 52,3%. Их доля в общем объеме строительства составила 47,0%.

В то же время произошло увеличение объемов строительства инженерных сооружений (на 21,5%), доля которых в общем объеме строительства составила 41,4%.

За прошлый год в области принято в эксплуатацию 575,9 тыс. кв. м общей площади жилья (на 9% меньше по сравнению с 2015 г.), из них в городских поселениях — 389,8 тыс. кв. м, в сельской местности — 186,1 тыс. кв. м.

Кроме жилых зданий, в прошлом году введено в эксплуатацию 223 дачных дома общей площадью 31,9 тыс. кв. м, что на 9,2% меньше, чем за предыдущий год.

Из объектов социальной сферы были введены после строительства и реконструкции общеобразовательное учебное заведение на 200 ученических мест, амбулаторно-поликлинические учреждения на 230 посещений в смену, спортивные залы на 4 тыс. 423 кв. м тренировочной площади и физкультурно-оздоровительные комплексы на 135 мест.