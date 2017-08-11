Одесская область заняла 4 место в Украине по объёму строительных работ, выполненных за полугодие

13:10 / 12.08.2017

ОДЕССА, 12 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская область заняла 4 место среди регионов Украины по объемам строительных работ, выполненных собственными силами в первом полугодии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 августа, в Главном управлении статистики в Одесской области.

По информации ГУ статистики, в январе-июне 2017 г. предприятиями области выполнено строительных работ на сумму 3 млрд. 170,5 млн. грн. Индекс строительной продукции по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 133,1%.

Среди регионов Украины по объемам строительных работ, выполненных собственными силами, Одесская область заняла 4 место.

Строителями города Одессы, Лиманского, Овидиопольского и Беляевского районов выполнено 95% общего объема работ по области.

По характеру строительства объемы работ распределились таким образом: работы по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению — 83,0% от общего объема, по капитальному и текущему ремонтам — 7,1% и 9,9% соответственно.