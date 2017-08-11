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Одесская область заняла 4 место в Украине по объёму строительных работ, выполненных за полугодие
13:10 / 12.08.2017
ОДЕССА, 12 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская область заняла 4 место среди регионов Украины по объемам строительных работ, выполненных собственными силами в первом полугодии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 12 августа, в Главном управлении статистики в Одесской области.
По информации ГУ статистики, в январе-июне 2017 г. предприятиями области выполнено строительных работ на сумму 3 млрд. 170,5 млн. грн. Индекс строительной продукции по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 133,1%.
Среди регионов Украины по объемам строительных работ, выполненных собственными силами, Одесская область заняла 4 место.
Строителями города Одессы, Лиманского, Овидиопольского и Беляевского районов выполнено 95% общего объема работ по области.
По характеру строительства объемы работ распределились таким образом: работы по новому строительству, реконструкции и техническому переоснащению — 83,0% от общего объема, по капитальному и текущему ремонтам — 7,1% и 9,9% соответственно.
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Сергей Гриневецкий
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