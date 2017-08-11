Реконструкцию фасада и КВЗ одесского Морвокзала обещают выполнить за 7 месяцев

10:55 / 12.08.2017

ОДЕССА, 12 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Победитель тендера на реконструкцию фасадов Одесского морского вокзала и КВЗ обещает выполнить работы в течение 210 календарных дней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 августа, в пресс-службе Одесского филиала Администрации морпортов Украины.

По информации пресс-службы, на этой неделе состоялось очередное заседание тендерного комитета Одесского филиала АМПУ под председательством замначальника ОФ по экономике и финансам Артема Раковича. Ранее тендерный комитет объявил ЧАО «Укрбудтрансгаз» победителем конкурсных торгов по процедуре закупки работ, связанных с реконструкцией фасадов морского вокзала и КВЗ.

По заявлению представителя ЧАО «Укрбудтрансгаз», руководство компании пересмотрело прежнее предложение и вместо 13 млн. 104 тыс. грн. с НДС готово выполнить работы за меньшую сумму — 12 млн. 950 тыс. грн. с НДС.

При этом подрядчик обязуется уложиться в сроки, отведенные на выполнение указанных работ — не более 210 календарных дней.

По результатам проведенных переговоров принято решение заключить договор с ЧАО «Укрбудтрансгаз» на выполнение работ.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», проводимые ранее работы по реконструкции здания Морвокзала с обустройством таможенного комплекса не затрагивали фасада здания, к которому предъявлялись особые требования — его планировалось сделать кинетическим, на что требовались отдельные средства. Летом 2016 года руководство компании-подрядчика «Укрсвязьгидрострой», выполнявшей работы по реконструкции Одесского морвокзала сообщило, что, согласно договору подряда, компания получит 29 млн. 805 тыс. грн., а общая площадь, на которой проводится реконструкция, составляет примерно 4 тыс. кв. м. Однако сюда не были включены ремонт крыши сооружения и обустройство плоскостей фасада, требовавшие отдельной экспертной оценки.

В январе 2017 г. вице-премьер-министр Владимир Кистион дал поручение Министерству инфраструктуры и ГП «АМПУ» обеспечить проведение всех организационно-подготовительных и тендерных процедур и завершение строительных работ по обустройству кинетического фасада Одесского морвокзала в течение полугодия.