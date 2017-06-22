200-метровая эстакада соединит участки трассы Здоровья между 8-й и 10-й станциями Фонтана

09:42 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Велопешеходная эстакада длиной почти 200 метров соединит участки трассы Здоровья между 8-й и 10-й станциями Большого Фонтана, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, прерывающуюся в районе 10-й станции Большого Фонтана существующую Трассу здоровья будут достраивать в виде эстакады на колоннах.

Эстакада пройдет от 8-й до 10-й станции Большого Фонтана и соединит отрезок трассы Здоровья, пролегающий в Приморском и Киевском районах.

Согласно проекту, длина эстакады составит чуть более 198 метров при ширине 5 метров, из которых 3 метра предназначены для пешеходного движения, 2 метра — для велосипедного. Максимальная пропускная способность составит 3 тыс. пешеходов в час и 300 велосипедистов в каждом направлении.

Также проектом предусмотрены: предупреждающая дорожная разметка, перильные ограждения, в вечернее время суток — наружное освещение. Со стороны примыкания здания к существующей трассе Здоровья от 11-й ст. Большого Фонтана будет обустроен пандус для доступности маломобильных групп населения.

Заказчиком по разработке проектно-сметной документации является Управление дорожного хозяйства Одесского городского совета.