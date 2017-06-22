ГАСК предупреждает одесситов об опасности инвестирования в незаконный объект строительства

15:53 / 31.07.2017

ОДЕССА, 31 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — ГАСК предупреждает одесситов об опасности инвестирования в строящийся дом по адресу ул. Посмитного, 27, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 31 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, управление ГАСК Одесского городского совета предупреждает одесситов об опасности инвестирования в незаконный объект строительства по ул. Посмитного, 27. По указанному адресу ведётся самовольное строительство малоквартирного пятиэтажного жилого дома с мансардой. Работы ведутся неизвестными лицами без проектной документации и разрешительных документов на проведение строительных работ.

Многоквартирный жилой дом на 36 квартир площадью около 1800 кв. м построен самовольно, регистрация права собственности на квартиры произошла по поддельным документам, незаконно.

В ходе проверки 17 июля этого года представители городского управления ГАСК выдали предписание о запрете проведения строительных работ. Заказчик строительства и исполнитель работ не отреагировали на предписание, работы продолжились. 28 июля представители городского управления ГАСК совместно с представителями постоянной депутатской комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры провели проверку вышеуказанного объекта. После инспекции было выдано повторное предписание о запрете строительных работ, составлены акты и протоколы.

По факту ведения самовольных строительных работ по ул. Посмитного, 27 городским управлением ГАСК также направлено письмо в прокуратуру Одесской области с просьбой разобраться в правомерности регистрации права собственности по данному адресу. Кроме того, готовится исковое заявление в суд о сносе самовольного строения.

Учитывая грубые нарушения технологии при выполнении строительных работ и государственных строительных норм, по оценкам специалистов, при дальнейшей эксплуатации данного объекта существует риск для жизни и здоровья людей. Данный жилой дом не введен в эксплуатацию и не может эксплуатироваться в связи с вышеуказанными нарушениями.

В связи с этим управление ГАСК Одесского городского совета предупреждает одесситов — потенциальных покупателей — об опасности инвестирования средств в незаконный строительный объект.

Ранее городское управление ГАСК предупреждало об объектах незаконного строительства: по ул. Семёна Яхненко (Бабушкина), 2/1 — 2/18, ул. Львовской, 44 и ул. Воронежской, 9.