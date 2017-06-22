Систему градостроительного кадастра запустили в Одессе

11:55 / 10.07.2017

ОДЕССА, 10 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе презентовали работу информационной системы градостроительного кадастра , передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в Одессе полноценно запущена в работу и находится в открытом доступе на портале http://ombk.odessa.ua/ информационная система градостроительного кадастра Одессы.

На сегодняшний день в базу данных информационной системы внесены: действующая градостроительная документация, Генеральный план развития города, план зонирования территорий города, детальные планы территорий, градостроительные условия и ограничения, строительные паспорта, комплексные схемы временных сооружений и паспорта временных сооружений.

Кроме того, на геопространственной платформе градостроительного кадастра формируются информационные массивы баз объектов культурного наследия, природно-заповедного фонда, земельных и природных ресурсов и др.

Также разработан сервис ведения градостроительного мониторинга. Его первый этап состоит из формирования баз данных градусловий и ограничений и строительных паспортов, выданных городским управлением архитектуры и градостроительства субъектам градостроительной деятельности. В ближайшее время к этому сервису будут подключены ресурсы управления ГАСК Одесского горсовета, что позволит видеть объекты незавершенного строительства, а также незаконные стройобъекты.

Также в информационную систему градкадастра входит электронный справочник улиц и других поименованных объектов на территории Одессы.

Информация на портале http://ombk.odessa.ua/ будет обновляться в начале каждого месяца.