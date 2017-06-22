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Архитектурно-строительная инспекция направила в суд 507 исков на нарушителей строительного законодательства
11:05 / 05.07.2017
ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В течение первого полугодия Департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области направил в судебные инстанции 507 исковых заявлений в отношении нарушителей строительного законодательства, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом и. о. директора Департамента Сергей Шестацкий сообщил вчера, 4 июля, в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации.
По его данным, всего с начала года областной департамент инспекции направил в суд 507 исков на нарушителей строительного законодательства. За этот период в судах рассмотрено 122 дела, где Архитектурно-строительная инспекция выступает истцом, в 3 делах она выступала ответчиком, а в 483 — третьей стороной. Судебные решения по 43 делам вступили в силу: в пользу департамента — 26 судебных решений, против — 17. Отменено в судебном порядке 11 постановлений департамента.
Директор департамента отметил, что наиболее резонансными стали нарушения правил строительства в прибрежных зонах. В частности, это 1-й и 2-й километры песчаной косы в селе Лебедёвка Татарбунарского района, где самовольно построен дом отдыха и стоянка маломерных судов. Кроме того, здание введено в эксплуатацию без разрешительной документации.
«Были применены административные меры пресечения и составлен протокол. Готовится иск в судебные органы», — рассказал С. Шестацкий.
Другим таким объектом является база отдыха «Мальта» в пгт. Затока, на территории которой строится жилое помещение без разрешительных бумаг.
«Относительно нелегального застройщика выписан протокол и наложены штрафные санкции. Но во время проверок установлено, что предписания не выполнены, поэтому готовится судебный иск», — отметил руководитель ведомства.
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