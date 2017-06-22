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Архитектурно-строительная инспекция области с начала года выписала штрафов на 17 миллионов гривен
10:43 / 05.07.2017
ОДЕССА, 05 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области с начала года за выявленные нарушения при строительстве наложил штрафных санкций на 17 миллионов 379 тысяч гривен, но в бюджет поступило лишь 622 тысячи, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом и. о. директора Департамента Сергей Шестацкий сообщил вчера, 4 июля, в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации.
Как отметил чиновник, Одесса и крупные населённые пункты области получили новые правила градостроительства. Архитектурно-строительная инспекция осуществляет контроль над застройкой на всей Одесской области, кроме территории Одессы, Южного, Черноморска, Белгорода-Днестровского, Сергеевки, Затоки, Беляевской и Красносельской объединённых территориальных громад, где действуют свои подразделения архитектурно-строительного контроля.
С. Шестацкий сообщил, что с начала года в районных центрах и малых населённых пунктах было проведено 72 плановые и 552 внеплановые проверки. В результате выявлено 405 нарушений законодательства, в том числе по фактам нарушений при строительстве 143, и ещё 122 — в плане нарушения законодательных норм. Проверено 11 объектов самовольно ведущегося строительства. В 22-х случаях инспекторы не были допущены к проведению проверок. Выписано 18 протоколов о приостановлении самовольно ведущегося строительства.
Сумма выписанных штрафных санкций с начала года составила 17 млн. 379 тыс. грн. В бюджет поступило 622 тыс. грн.
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