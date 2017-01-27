ГАСК выявил на Большом Фонтане несколько незаконных объектов строительства

09:54 / 23.06.2017

ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Управление архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета выявило несколько незаконных объектов строительства и предупреждает одесситов об опасности инвестирования в такие объекты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, одесское Управление ГАСК установило, что на ул. Семёна Яхненко (Бабушкина), 2/1—2/18, ведётся самовольное строительство группы 15 двухэтажных коттеджей, а на ул. Львовской, 44, — самовольное строительство 10 двухэтажных коттеджей.

Работы ведутся неизвестными лицами без проектной документации и разрешительных документов на проведение строительных работ.

Представители городского управления ГАСК не были допущены застройщиками для проверки вышеуказанных объектов, в связи с чем управление составило акты, протоколы и предписания о запрете проведения строительных работ.

Также самовольно, без проектной и разрешительной документации, с грубым нарушением противопожарных норм ведется строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Воронежской, 9. Управление провело проверку данного земельного участка, по итогам которой были составлены акт, протокол и предписание о запрете проведения строительных работ. Документы переданы в Прокуратуру Одесской области, которая, в свою очередь, подала судебный иск о приведении объекта в первоначальное состояние.

Кроме того, стало известно, что на ул. Каманина, 20 (район Аркадии) возможно строительство жилого комплекса. Исходные данные на проектирование объекта Управлением архитектуры и градостроительства Одесского горсовета не предоставлялись, разрешительные документы на выполнение строительных работ по вышеуказанному адресу городским управлением ГАСК также не выдавались.

«Учитывая грубые нарушения технологии при выполнении строительных работ и государственных строительных норм, по оценкам специалистов, при дальнейшей эксплуатации вышеуказанных объектов существует риск для жизни и здоровья людей», — подчеркнули в Управлении, предупредив одесситов — потенциальных покупателей об опасности инвестирования средств в данные незаконные строительные объекты.