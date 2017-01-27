|
русская версия | english version
|
|
ГАСК выявил на Большом Фонтане несколько незаконных объектов строительства
09:54 / 23.06.2017
ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Управление архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета выявило несколько незаконных объектов строительства и предупреждает одесситов об опасности инвестирования в такие объекты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, одесское Управление ГАСК установило, что на ул. Семёна Яхненко (Бабушкина), 2/1—2/18, ведётся самовольное строительство группы 15 двухэтажных коттеджей, а на ул. Львовской, 44, — самовольное строительство 10 двухэтажных коттеджей.
Работы ведутся неизвестными лицами без проектной документации и разрешительных документов на проведение строительных работ.
Представители городского управления ГАСК не были допущены застройщиками для проверки вышеуказанных объектов, в связи с чем управление составило акты, протоколы и предписания о запрете проведения строительных работ.
Также самовольно, без проектной и разрешительной документации, с грубым нарушением противопожарных норм ведется строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Воронежской, 9. Управление провело проверку данного земельного участка, по итогам которой были составлены акт, протокол и предписание о запрете проведения строительных работ. Документы переданы в Прокуратуру Одесской области, которая, в свою очередь, подала судебный иск о приведении объекта в первоначальное состояние.
Кроме того, стало известно, что на ул. Каманина, 20 (район Аркадии) возможно строительство жилого комплекса. Исходные данные на проектирование объекта Управлением архитектуры и градостроительства Одесского горсовета не предоставлялись, разрешительные документы на выполнение строительных работ по вышеуказанному адресу городским управлением ГАСК также не выдавались.
«Учитывая грубые нарушения технологии при выполнении строительных работ и государственных строительных норм, по оценкам специалистов, при дальнейшей эксплуатации вышеуказанных объектов существует риск для жизни и здоровья людей», — подчеркнули в Управлении, предупредив одесситов — потенциальных покупателей об опасности инвестирования средств в данные незаконные строительные объекты.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
11:54 23.06.2017
11:48 23.06.2017
10:24 23.06.2017
09:27 23.06.2017
Губернатор обещает, что с августа 77 мобильных групп полиции «будут контролировать всю Одесскую область»
18:37 22.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.752
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»