Три подпорные конструкции возведены для укрепления северной стены Аккерманской крепости

17:54 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На месте проведения противоаварийных работ по укреплению северной стены Аккерманской крепости возведены 3 контрфорса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в ходе противоаварийных работ в Аккерманской крепости для укреплению северной стены возведены 3 контрфорса, установлена опалубка под их нижнюю часть и под фундаментные балки. После этого будет наращена (увеличена) верхняя часть контрфорсов и залита бетоном. Все эти меры должны предотвратить разрушение стены.

Наряду с этим на участке, где произошел обвал скальных блоков, устанавливаются металлические опоры для поддержки скальных блоков под фундаментом стены. В береговую линию сейчас забиваются стальные сваи на глубину 12 метров, которые станут опорами аварийной стены, предотвращая её наклон в сторону лимана. Уже забурено 46 свай из 78-ми.

В пресс-службе добавили, что состояние северной стены находится на контроле областного совета. Возможные пути решения проблемных вопросов, которые возникли во время проведения неотложных противоаварийных работ, будут рассматриваться на встрече с председателем областного совета Анатолием Урбанским, которая состоится 18 мая с участием руководства КП «Фортеця», кандидата исторических наук Андрея Красножона, профильных специалистов.