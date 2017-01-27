ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Три подпорные конструкции возведены для укрепления северной стены Аккерманской крепости
17:54 / 17.05.2017

ОДЕССА, 17 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На месте проведения противоаварийных работ по укреплению северной стены Аккерманской крепости возведены 3 контрфорса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 мая, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, в ходе противоаварийных работ в Аккерманской крепости для укреплению северной стены возведены 3 контрфорса, установлена опалубка под их нижнюю часть и под фундаментные балки. После этого будет наращена (увеличена) верхняя часть контрфорсов и залита бетоном. Все эти меры должны предотвратить разрушение стены.

Наряду с этим на участке, где произошел обвал скальных блоков, устанавливаются металлические опоры для поддержки скальных блоков под фундаментом стены. В береговую линию сейчас забиваются стальные сваи на глубину 12 метров, которые станут опорами аварийной стены, предотвращая её наклон в сторону лимана. Уже забурено 46 свай из 78-ми.

В пресс-службе добавили, что состояние северной стены находится на контроле областного совета. Возможные пути решения проблемных вопросов, которые возникли во время проведения неотложных противоаварийных работ, будут рассматриваться на встрече с председателем областного совета Анатолием Урбанским, которая состоится 18 мая с участием руководства КП «Фортеця», кандидата исторических наук Андрея Красножона, профильных специалистов.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:41 17.05.2017
В четверг, 18 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:17 17.05.2017
Полиция проверяет третье за день сообщение о минировании здания в Одессе
16:56 17.05.2017
«Укрзализныця» назначила на ближайшие выходные дополнительный поезд «Одесса — Харьков»
16:06 17.05.2017
СБУ расследует дело одного из «подстрекателей» событий 2 мая
15:11 17.05.2017
Одесские правоохранители сегодня дважды выезжали по ложному сообщению о минировании суда


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.021