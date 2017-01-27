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«Документация по подпорной стенке вдоль склона в парке Шевченко проходит экспертизу», — горсовет
13:12 / 03.02.2017

ОДЕССА, 03 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проектная документация по строительству подпорной стенки вдоль Суворовской аллеи в парке имени Шевченко разработана и в настоящее время направлена на экспертизу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 февраля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В департаменте напомнили, что на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета 24 ноября прошлого года было принято решение об укреплении Суворовской аллеи в парке Шевченко подпорной стенкой.

По заказу Управления инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета в конце 2016 года был разработан проект «Строительство подпорной стенки вдоль Суворовской аллеи в ЦПКиО им. Т. Г. Шевченко в городе Одессе».

В настоящее время указанный проект передан на экспертизу в Одесский филиал государственного предприятия «Укргосстройэкспертиза».

«В проекте предусматриваются также мероприятия по отводу поверхностного стока с площадки строительства и прилегающей территории, чтобы не допустить в дальнейшем разрушения обустроенной подпорной стенки.

Реализация комплексных проектных решений позволит предотвратить дальнейшее развитие оползневых процессов вдоль Суворовской аллеи парка им. Т.Г. Шевченко и стабилизировать оползневую ситуацию на склоне», — добавили в департаменте.

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