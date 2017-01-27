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«Международная сеть отелей Hyatt рассматривает 5 объектов в Одессе для строительства гостиниц», — вице-мэр
13:55 / 30.01.2017

ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Hyatt Hotels Corporation рассматривает около 5 объектов в Одессе для строительства гостиниц своей сети, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 30 января, в ходе аппаратного совещания в Одесском городском совете сообщил заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.

По его словам, на сегодняшний день ведутся переговоры с 5 международными сетями отелей. Пока большая часть операторов просят сохранять конфиденциальность. При этом сеть отелей Hyatt уже рассматривает порядка 5 объектов в Одессе под свои гостиницы.

П. Вугельман добавил, что еще два оператора подтвердили намерения строительства отелей. Причем речь идет не только о строительстве новых зданий, но и о реконструкции существующих.

«Поэтому я думаю, что в ближайшие годы у нас появится не одна сеть международных сетей. Помимо того, одна из китайских корпораций также заявила о готовности строительства большой гостиницы на территории города», — отметил вице-мэр.

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Артём Филипенко
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