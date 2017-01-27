|
русская версия | english version
|
|
«Международная сеть отелей Hyatt рассматривает 5 объектов в Одессе для строительства гостиниц», — вице-мэр
13:55 / 30.01.2017
ОДЕССА, 30 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Hyatt Hotels Corporation рассматривает около 5 объектов в Одессе для строительства гостиниц своей сети, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 30 января, в ходе аппаратного совещания в Одесском городском совете сообщил заместитель Одесского городского головы Павел Вугельман.
По его словам, на сегодняшний день ведутся переговоры с 5 международными сетями отелей. Пока большая часть операторов просят сохранять конфиденциальность. При этом сеть отелей Hyatt уже рассматривает порядка 5 объектов в Одессе под свои гостиницы.
П. Вугельман добавил, что еще два оператора подтвердили намерения строительства отелей. Причем речь идет не только о строительстве новых зданий, но и о реконструкции существующих.
«Поэтому я думаю, что в ближайшие годы у нас появится не одна сеть международных сетей. Помимо того, одна из китайских корпораций также заявила о готовности строительства большой гостиницы на территории города», — отметил вице-мэр.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:41 30.01.2017
17:01 30.01.2017
16:39 30.01.2017
15:09 30.01.2017
14:57 30.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»