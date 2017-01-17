ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Потёмкинскую лестницу обещают отреставрировать в срок — к 31 мая
15:03 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Научный руководитель НПЦ «Экострой» — фирмы-подрядчика, выполняющей ремонт Потёмкинской лестницы, Владимир Суханов заявил, что реставрация лестницы завершится согласно договору — 31 мая этого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом В. Суханов сообщил сегодня, 17 января, на пресс-конференции, посвящённой состоянию одесской достопримечательности.

По его словам, общий бюджет работ при подписании договора подрядчика с муниципалитетом составлял 14 млн. грн. Но стоимость возросла и на сегодняшний день уже составляет 23 млн. грн.

«Это было связано с необходимостью увеличить площадь гранитного покрытия и проведением противоаварийных работ, которые изначально не были запланированы. Кроме того, увеличилась минимальная зарплата, т. е. увеличилась и зарплата реставраторов», — пояснил представитель подрядчика.

Более того, В. Суханов сообщил, что к моменту завершения работ общая стоимость вырастет на 40%.

При этом реставраторы обещают, что к концу мая горожане получат полностью аутентичную Потёмкинскую лестницу, чьи композиционное и архитектурное решения не изменятся.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
16:14 17.01.2017
«Гидроизоляция Потёмкинской лестницы была проведена», — фирма-подрядчик
15:49 17.01.2017
Реставраторам пришлось срубить 8 деревьев, разрушавших корнями Потёмкинскую лестницу
15:41 17.01.2017
Одесские правоохранители со стрельбой задержали преступника, повторившего побег Котовского
13:35 17.01.2017
Штормовое предупреждение в связи с усилением ветра объявлено на завтра по Одессе и области
13:05 17.01.2017
«Количество отравлений угарным газом в быту растёт», — представитель ОСМД


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.212