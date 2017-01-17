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Потёмкинскую лестницу обещают отреставрировать в срок — к 31 мая
15:03 / 17.01.2017
ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Научный руководитель НПЦ «Экострой» — фирмы-подрядчика, выполняющей ремонт Потёмкинской лестницы, Владимир Суханов заявил, что реставрация лестницы завершится согласно договору — 31 мая этого года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом В. Суханов сообщил сегодня, 17 января, на пресс-конференции, посвящённой состоянию одесской достопримечательности.
По его словам, общий бюджет работ при подписании договора подрядчика с муниципалитетом составлял 14 млн. грн. Но стоимость возросла и на сегодняшний день уже составляет 23 млн. грн.
«Это было связано с необходимостью увеличить площадь гранитного покрытия и проведением противоаварийных работ, которые изначально не были запланированы. Кроме того, увеличилась минимальная зарплата, т. е. увеличилась и зарплата реставраторов», — пояснил представитель подрядчика.
Более того, В. Суханов сообщил, что к моменту завершения работ общая стоимость вырастет на 40%.
При этом реставраторы обещают, что к концу мая горожане получат полностью аутентичную Потёмкинскую лестницу, чьи композиционное и архитектурное решения не изменятся.
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Сергей Гриневецкий
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