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Проведены первоочередные противоаварийные работы во второй башне Аккерманской крепости
11:28 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завершены первоочередные противоаварийные работы в башне №2 Аккерманской крепости, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, завершились первоочередные противоаварийные работы в башне №2 Аккерманской крепости, у подножия которой в результате сильных осадков произошло проседание почвы, что привело к отслоению фасадной кладки и образованию глубоких трещин.

По словам председателя областного совета Анатолия Урбанского, после того, как профильные специалисты представили перечень неотложных противоаварийных мероприятий, было принято решение начать работы.

«Сейчас под башню залито около 10 куб. м бетона. Пока башня не имела опоры, фасад был закреплен временной контрфорсной опалубкой, впоследствии его планируется окончательно закрепить специальными анкерами», — рассказал историк, заведующий кафедрой Истории Украины Южного национального педагогического университета Андрей Красножон.

Наряду с этим у северной стены Аккерманской крепости уже завершилась установка стальных опор. В аварийную часть сохраненного участка стены уже заложено бетонное основание.

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Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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