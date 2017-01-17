Основные ремонтные работы в «Олимпийце» начнутся весной

09:24 / 17.01.2017

ОДЕССА, 17 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ремонтные работы в спорткомплексе «Олимпиец» планируется начать в начале весны 2017 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 января, в пресс-службе Одесского областного совета.

В пресс-службе напомнили, что, согласно перечню объектов, расходы по которым осуществляются за счет средств областного бюджета развития в соответствии с областной программой развития физической культуры и спорта в Одесской области, в 2017 году выделено 15 млн. грн. на реконструкцию КЗ «Одесская областная школа высшего спортивного мастерства «Олимпиец».

Ремонтные работы планируется начать в начале весны 2017 года. Бюджетные средства пройдут через систему «Prozorro», будет проведен открытый тендер, победитель которого проведёт ремонтные работы.

На выделенные средства планируется демонтировать и заменить кровлю, заменить старые окна, утеплить здание, решить вопрос с отоплением и санузлом.

В спортивном комплексе «Олимпиец» уже заменены на современные осветительные фонари. Из областного бюджета было выделено более 500 тыс. гривен.

«В единственном в Одесской области крытом легкоатлетическом манеже спортивного комплекса «Олимпиец»проблемные вопросы будут решаться поэтапно. Наша основная задача сегодня — сохранить спортивный комплекс и обеспечить спортсменов достойными условиями для тренировок», — отметил председатель областного совета Анатолий Урбанский.