В ряде домов Одессы в четверг, 14 декабря, отключат свет

17:53 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 14 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 13 декабря, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69; пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 11:00 до 17:00 свет отключат по адресам: ул. Дерибасовская, 13; ул. Греческая, 23—31, 28—32; ул. Ришельевская, 12—14; ул. Екатерининская, 19—23.

С 10:00 до 17:00 — ул. Канатная, 95—97, 100/1, 100/4, 100/5, 102/2, 102/4, 102/5; пер. Матросова, 8. ул. Нежинская, 77—79.