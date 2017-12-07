ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Ремонт дорожного покрытия ряда улиц продолжится сегодня в Одессе
10:03 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 13 декабря, в Одессе запланированы работы по текущему ремонту дорожного покрытия ряда городских улиц, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации Департамента, Управление дорожного хозяйства Одесского горсовета на сегодня запланировало проведение работ: в Приморском районе — ул. Бунина (мост Коцебу), ул. Преображенская (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой и на участке от Садовой ул. до ул. Софиевской), а также тротуары: ул. Ольгиевская (на участке от ул. Пастера до ул. Нежинской), ул. Ришельевская (на участке от ул. Ланжероновской до ул. Успенской), ул. Торговая (на участке от ул. Нежинской до ул. Новосельского); в Малиновском районе — ул. Туристская (на участке от ул. Маршала Малиновского до ул. Апрельской), пер. Джутовый, ул. Мясоедовская 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 7б, ул. Михайловская, 35, пер. Парашютный, ул. Фабричная, 1/1, 1/2, 1/3, ул. Патриотическая, тротуары ул. Героев Крут (В. Терешковой) от дома №23 до ул. Космонавтов; в Киевском районе — ул. Толбухина (на участке от ул. Глинки до ул. Петрашевского), ул. Зои Космодемьянской, территория, прилегающая к Мемориалу героической обороны Одессы 411 береговой батареи (с устройством тротуара и велодорожки), Фонтанская дорога, 16, 16а, 14а, 14д, 14в, ул. Кондрашина, 18—20, тротуар пр-та Академика Глушко, 34—36; в Суворовском районе — площадь Пересыпских мостов, ул. Хуторская (на участке от пер. Хуторского до Киевского шоссе), 12-я Линия (Лиманчик), ул. Черноморского Казачества, 123.

В зависимости от погодных условий план работ может быть изменен.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
Loading...

Последние новости:
13:25 13.12.2017
Правоохранители проводят проверку по факту наезда автобуса на ребенка в Белгороде-Днестровском
12:59 13.12.2017
«Кредитный рейтинг Одессы сохраняется на уровне uaАА-», — РА «Кредит-Рейтинг»
12:51 13.12.2017
«Очереди в детские сады Одесской области с начала года сократились почти на 20%», — ОГА
11:57 13.12.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 13 декабря
11:45 13.12.2017
Житель Болграда, убивший семейную пару и ранивший двоих детей, приговорён к пожизненному заключению


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.022