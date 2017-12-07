Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство В ряде домов на Фонтане завтра отключат газ 17:48 / 12.12.2017 ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ряде домов на Большом Фонтане завтра, 13 декабря, отключат газ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 12 декабря, в Департаменте информации Одесского горсовета. По информации департамента, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления на ул. Абрикосовой, завтра, 13 декабря, с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: ул. Ореховая, 4, 4-А, 2-Б, 2-А; Ливерпульский (Пионерский) пер., 1-А, 1; ул. Макаренко, 26/225, 39, 41/1, Фонтанская дорога, 114, 114/2, 114/4, 165, Бабушкина пер., 2, 8, ул. Золотой берег, 5, 46, Амбулаторный пер., 1, 1-Б, 1/ 1./2, 13, 8, 1-А, ул. Бабушкина, д. 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1-5, 1/2, 1/3, 1./4, 1/5, 1/6, Фонтанская дорога, 118а (магазин «Роксолана»). Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства. версия для печати