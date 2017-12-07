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В ряде домов на Фонтане завтра отключат газ
17:48 / 12.12.2017
ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ряде домов на Большом Фонтане завтра, 13 декабря, отключат газ, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 12 декабря, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления на ул. Абрикосовой, завтра, 13 декабря, с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: ул. Ореховая, 4, 4-А, 2-Б, 2-А; Ливерпульский (Пионерский) пер., 1-А, 1; ул. Макаренко, 26/225, 39, 41/1, Фонтанская дорога, 114, 114/2, 114/4, 165, Бабушкина пер., 2, 8, ул. Золотой берег, 5, 46, Амбулаторный пер., 1, 1-Б, 1/ 1./2, 13, 8, 1-А, ул. Бабушкина, д. 1/7 кв. 1-6, 1/8 кв. 1-5, 1/2, 1/3, 1./4, 1/5, 1/6, Фонтанская дорога, 118а (магазин «Роксолана»).
Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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