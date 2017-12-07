В ряде домов Одессы в среду, 13 декабря, отключат свет

17:41 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 13 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 12 декабря, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69; пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 11:00 до 17:00 свет отключат по адресам: 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.

С 10:00 до 17:00 — ул. Ришельевская, 5—9; ул. Греческая, 20—24; ул. Пушкинская, 10.