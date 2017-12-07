Подан газ на котельную НПЗ, обогревающую дома на Шкодовой горе

13:56 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На котельную, обеспечивающую теплом дома на Шкодовой горе, вчера был подан газ, а сегодня начаты пусконаладочные работы и розжиг горелки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, вчера, 11 декабря, коммунальным предприятием «Теплоснабжение города Одессы» был получен оригинал документов, согласно которым Фонд государственного имущества Украины передает котельную нефтеперерабатывающего завода на ответственное хранение предприятию с возможностью ее эксплуатации. В этот же день ПАО «Одессагаз» подало газ на котельную. Сегодня начаты пусконаладочные работы и розжиг горелки. В ближайшее время тепло будет подано в дома жителей района Шкодовой горы.

«Главная проблема данного микрорайона в том, что дома были ведомственными, и все коммуникации завязаны на завод. Пока завод работал, все было нормально — тепло в домах, бесперебойное водо- и электроснабжение. С того момента, как нефтеперерабатывающий завод перестал работать, мы постоянно искали решения, как обеспечить жителей Шкодовой горы теплом. И если с технической стороны город подготовил оборудование к работе, то с юридической – решение было получено только вчера», — рассказал на встрече с жителями микрорайона мэр Геннадий Труханов.

В департаменте добавили, что профильному вице-мэру Анатолию Орловскому даны поручения о разработке механизмов решения проблем микрорайона — создания здесь новой инженерной инфраструктуры и определении бюджетного финансирования на следующий год. Кроме того, планируется строительство в данном районе городских модульных котельных.