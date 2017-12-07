В ряде домов Одессы во вторник, 12 декабря, отключат свет

17:32 / 11.12.2017

ОДЕССА, 11 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 12 декабря, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 11 декабря, в диспетчерской электросетей, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 08:00 до 18:00 света не будет у потребителей в Кривой Балке по адресам: ул. Проф. Коровицкого, 2—80, 5—71; ул. Неждановой, 1—69; пер. Крушельницкого; пер. Неждановой; пер. Ковыльный; пер. Шахтинский; пер. Шебелинский (Советский), 2—20, 1—23; ул. Комсомольская, 1, 2; ул. Павлодарская, 3—11, 2—30.

С 7:00 до 21:00 свет отключат по адресам: ул. Ланжероновская, 17—21; ул. Екатерининская, 14; ул. Дерибасовская, 16—20.

С 9:00 до 17:00 — ул. Канатная, 11—21, 12—16; ул. Греческая, 1; ул. Бунина, 2; ул. Косвенная, 44—56, 74/76, 37, 43; ул. Средняя, 36—46, 47—59; ул. Разумовская, 37; «Новые бизнес взгляды», «Птицекомбинат» (19 км Старокиевского шоссе).